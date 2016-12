Possível impeachment de presidente fez técnicos dizerem não ao Corinthians

O processo de impeachment que o presidente corintiano Roberto de Andrade sofre no Corinthians atrapalhou, e muito, a procura por um técnico para comandar o time em 2017.

E explica a opção por efetivar mais uma vez o auxiliar Fábio Carille.

Dois treinadores empregados procurados pelo Corinthians, apurou o blog, disseram não justamente com o argumento de que a instabilidade política no clube não dava segurança para um trabalho nem mesmo a curto prazo.

O colombiano Reinaldo Rueda, que dirige o time sensação da América do Sul Atlético Nacional (COL), esteve próximo de um acerto, mas recuou também ao saber que Andrade pode perder o cargo ainda no início de 2017.

Roberto de Andrade sofre pedido de impeachment no Conselho Deliberativo por supostamente ter fraudado a assinatura de documentos. Ele nega. O processo ainda passa por várias etapas, como aprovação da comissão de ética e votações no Conselho Deliberativo e assembleia dos associados.

Uma definição pode acontecer somente entre março e abril, mas se Roberto de Andrade sair, terá que ser convocada nova eleição porque ainda faltarão mais de seis meses para o término do mandato.

Foi aí que complicou a busca por um técnico, já que o grupo que está no poder pode perder uma eleição direta via associados do clube. Ninguém quis assumir com risco de, daqui a quatro meses, sair com a mudança de presidente, ou mesmo não ter respaldo da nova diretoria.

A própria direção atual entendeu, após as negativas, que o melhor caminho era efetivar Carille, e esperar o processo de impeachment ter um fim, positivo ou negativo. Se Roberto de Andrade ficar, é provável que a procura por um treinador seja retomada.

Além de Rueda, o Corinthians teve contatos com Jair Ventura, do Botafogo, Dorival Junior, do Santos e Guto Ferreira, do Bahia.