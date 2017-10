Corinthians e Palmeiras empatados? Campanha do returno indica fim inédito

Se Corinthians e Palmeiras mantiverem o aproveitamento de pontos que fazem no segundo turno do Brasileiro, os dois times terminarão a 38ª e última rodada empatados na liderança com 68 pontos, algo que seria inédito na história dos pontos corridos da Série A, iniciada em 2003.

Com campanha no returno um pouco inferior aos palmeirenses, o Santos, que hoje tem os mesmos 53 pontos que o rival da capital, terminaria dois atrás, com 66.

A campanha fora do normal no primeiro turno, quando arrematou 82,5% dos pontos que disputou, faz do Corinthians líder do Brasileiro após a 30ª rodada com seis na frente de Palmeiras e Santos (59 a 53), mesmo com os resultados pífios do returno. Os 36,4% de aproveitamento colocam o time na 16ª colocação, ou seja, campanha de zona do rebaixamento.

O Palmeiras tem o segundo melhor índice do segundo turno, ganhando 63,6% dos pontos que disputou, atrás apenas do Botafogo, com 66,7%. Se mantiver essa sequência, os palmeirenses devem somar 15 pontos dos 24 que ainda têm por disputar, chegando aos 68. Já o Corinthians arremataria mais nove com seu retrospecto atual, chegando aos mesmos 68 pontos.

Desempate

Claro que há questões a se considerar, como força da tabela (teoricamente a corintiana é mais fácil), e o confronto direto entre os times daqui a duas rodadas, na casa do Corinthians. Mas o embalo de um, e a queda de produção de outro, indica hoje um fim de campeonato com os times mais próximos na pontuação do que separados, como ainda estão hoje.

Se ocorrer o inédito empate na liderança, o primeiro critério desempate é o número de vitórias, hoje favorável ao Corinthians em 17 a 16, mas que provavelmente teria mudanças com o Palmeiras somando mais pontos até o fim do torneio. Mesmo assim pode ocorrer novo empate. Por exemplo: se os 15 pontos do Palmeiras chegassem com quatro vitórias, três empates e uma derrota, e os nove do Corinthians com três vitórias e cinco derrotas, os dois times terminariam com 68 pontos e 20 triunfos.

No saldo de gols, segundo critério desempate, a vantagem corintiana hoje é de cinco gols, 20 a 15, mas o time do Parque São Jorge perde por seis gols, 46 a 40, no terceiro critério, o de gols marcados.

Em outras posições, mantendo o aproveitamento dos times no segundo turno, Santos e Botafogo teriam vaga direta na fase de grupos da Libertadores, ficando no G4, enquanto Flamengo e Grêmio ocupariam as outras duas posições no torneio – levando em conta que o Cruzeiro já está classificado, pelo título da Copa do Brasil, e que os gaúchos ainda podem se garantir também se vencerem a Libertadores deste ano, já que estão na semifinal.

Na ponta de baixo da tabela os rebaixados seriam Atlético-GO, Coritiba, Ponte Preta e o Sport – o time de Vanderlei Luxemburgo faz a pior campanha do returno, com apenas 21,2% de aproveitamento. Se mantiver esse retrospecto dificilmente se livrará da queda, apesar de hoje estar em 15º.