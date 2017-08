Bônus no PSG: não adianta a Neymar estar na pré-lista de melhores da Fifa

Neymar precisa estar entre os finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa para ser bonificado pelo Paris Saint-Germain.

O brasileiro foi confirmado na quinta-feira passada (17) entre os 24 jogadores que concorrem ao prêmio de melhor do mundo na temporada 2016/2017, mas ainda por suas atuações pelo Barcelona, portanto as regras de bonificação do contrato com o PSG ainda não estão valendo.

Mas mesmo se estivessem, Neymar teria que esperar até 7 de setembro, quando se encerra a votação de jornalistas, jogadores, treinadores e público em geral (via internet), para saber se estaria entre os finalistas. Aparecer na pré-lista da Fifa não garantirá ao atacante o bônus.

Neymar acertou salário que, com as bonificações e eventos de marketing ligados ao clube e a seus patrocinadores, pode bater os 40 milhões de euros (R$ 149 milhões) por ano — que valem a partir da temporada 2017/2018, com início agora em agosto. Entre os bônus por metas alcançadas estão ser finalista do melhor do mundo (estar entre os três), ganhar esse prêmio, convocações para seleção, além de artilharias e títulos.

No Barcelona, Neymar não tinha mais bonificações no salário desde outubro passado, quando renovou seu acordo até 2021 e recebeu aumento salarial.

Um dos motivos para ele ter deixado o clube espanhol e se mudado para o PSG foi o fato de que na França será protagonista do time – não terá, por exemplo, a sombra de Lionel Messi, cinco vezes dono do mundo. Neymar tem como um dos objetivos de carreira ser eleito o melhor pela Fifa, prêmio que nos últimos anos foi dividido entre Messi e Cristiano Ronaldo – o português, por sinal, é o favorito par levar seu quinto título na premiação que ocorre em 23 de outubro, em Londres.

Em novo formato

A Fifa alterou as regras de sua premiação de melhor do mundo, já que anteriormente levava em conta as atuações dos atletas de novembro a novembro, o que fazia com que os atletas da Europa fossem analisados por duas temporadas distintas, já que o calendário por lá prevê jogos de agosto a maio.

Agora, os atletas serão avaliados de julho a julho, com exceção deste ano, que contará as atuações de novembro a julho, já que há a transição entre os dois sistemas de premiação.

A Fifa entrega o prêmio de melhor jogador do mundo desde 1991. Em 2010, passou a realizar uma premiação conjunta com a conceituada revista “France Football”, que desde 1956 decidia qual o melhor jogador do planeta (sempre alguém que atuava na Europa, na verdade) entregando a bola de ouro.

De 2010 a 2015, o prêmio da Fifa se chamou “Fifa Bola de Ouro”, mas em 2016 a entidade voltou à organização solo e o rebatizou de “Prêmio Fifa dos Melhores do Futebol”. A votação passou a ser dividida em quatro grupos, com pesos iguais: os capitães e técnicos das seleções, jornalistas e público em geral, via internet.